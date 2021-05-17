Вашингтон стремится победить в космической гонке с Китаем и Россией и использовать космос в качестве арены для кардинально новых боевых действий, сообщает издание Military Watch.

В США уже неоднократно заявляли, что Россия имеет в своем распоряжении «секретное оружие», способное уничтожать или на время выводить из строя американские спутники и иные летательные аппараты. Не представляя никаких доказательств, Вашингтон растрезвонил на весь мир, что Москва задействует даже лазерное оружие, которое создавалось под мраком тайны.

Китай также пугает США, так как стремительными темпами разрабатывает уникальные технологии для космоса.

Чтобы справиться со все возрастающей конкуренцией Космические силы США намерены постоянно улучшать и совершенствовать свои спутники. Кроме того, они планируют разрабатывать новые противоспутниковые решения и размещать на орбите вооружение космического базирования.