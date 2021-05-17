Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон стремится победить в космической гонке с Китаем и Россией и использовать космос в качестве арены для кардинально новых боевых действий, сообщает издание Military Watch.

В США уже неоднократно заявляли, что Россия имеет в своем распоряжении «секретное оружие», способное уничтожать или на время выводить из строя американские спутники и иные летательные аппараты. Не представляя никаких доказательств, Вашингтон растрезвонил на весь мир, что Москва задействует даже лазерное оружие, которое создавалось под мраком тайны.

Китай также пугает США, так как стремительными темпами разрабатывает уникальные технологии для космоса.

Чтобы справиться со все возрастающей конкуренцией Космические силы США намерены постоянно улучшать и совершенствовать свои спутники. Кроме того, они планируют разрабатывать новые противоспутниковые решения и размещать на орбите вооружение космического базирования.

Вам может понравиться

Американские бомбардировщики отработали ракетные удары по России сразу с двух направлений

Бомбардировщики ВВС США В-52Н и В-2А нанесли учебные удары по России сразу с двух направлений – северного и западного, сообщает портал Avia.Pro, ссылающийся на Телеграм-канал «Оперативная линия». Журналисты обращают внимание

ВМС США намерены развернуть ядерные ракеты рядом с границами России

Появление в норвежском городе Тенснесе атомной подлодки ВМС США – это фактически размещение ядерного оружия на территории соседней с Россией страны, заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она также

В Нью-Йорке полицейским запретили участвовать в ЛГБТ-парадах

В Нью-Йорке сотрудникам полиции запретили принимать участие в шествиях гей-парадов. Об этом рассказало издание The Hill. Согласно заявлению организаторов гей-парадов, полицейских не будут допускать до подобных мероприятий минимум до 2025
  • Анна
  • 16.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 28 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 17 мая – переменная облачность, до 23 °C |