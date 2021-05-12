Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Николай Корчунов, который возглавляет российскую делегацию в Арктическом совете, заявил, что между РФ и США особых трений нет. Те разногласия, которые все же возникают, носят лишь тактический характер и не влияют на общую позицию государств.

Диалог с американской стороной, которую возглавляет Мередит Рубин, Корчунов назвал конструктивным. Он отметил, что делегации хорошо понимают свою ответственность за грамотное управление регионом, а также необходимость находить решения тех проблем, с которыми сейчас сталкивается Арктика. Поэтому серьезных столкновений нет и не предвидится.

Также старшее должностное лицо совета от России заявил, что подход США к решению проблем в Арктике сильно изменился с приходом к власти Джо Байдена.

В то же время Корчунов отметил, что военно-политическая обстановка вокруг региона является «настораживающей», поэтому конструктивное сотрудничество, которое достигнуто в в Арктическом совете, необходимо перенести и на эту сферу.

Вам может понравиться

Apple судится с ФАС из-за иска почти на миллиард рублей

Компания Apple намерена судиться с российской Антимонопольной службой. Предметом иска, рассмотрение которого начнется 21 июня, является штраф, наложенный ФАС, в размере 1 миллиард рублей. На первом заседании будут рассмотрены доказательства

Первая страна в Европе одержала победу над коронавирусом

Одна из европейских стран одолела коронавирусную инфекцию, завили в Российском Фонде прямых инвестиций. Это государство – Сан-Марино, в котором в период с 3 по 9 мая зафиксирована наименьшая заболеваемость по

Новый лидер рынка школьного питания подминает под себя петербургские картели

В паблике «Школьный ревизорро» соцсети «ВКонтакте» один из родителей ученика школы № 54 Красносельского района рассказал, что его ребенку дали на обед рис с полиэтиленом и шерстью, а также гнилое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |