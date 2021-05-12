Николай Корчунов, который возглавляет российскую делегацию в Арктическом совете, заявил, что между РФ и США особых трений нет. Те разногласия, которые все же возникают, носят лишь тактический характер и не влияют на общую позицию государств.

Диалог с американской стороной, которую возглавляет Мередит Рубин, Корчунов назвал конструктивным. Он отметил, что делегации хорошо понимают свою ответственность за грамотное управление регионом, а также необходимость находить решения тех проблем, с которыми сейчас сталкивается Арктика. Поэтому серьезных столкновений нет и не предвидится.

Также старшее должностное лицо совета от России заявил, что подход США к решению проблем в Арктике сильно изменился с приходом к власти Джо Байдена.

В то же время Корчунов отметил, что военно-политическая обстановка вокруг региона является «настораживающей», поэтому конструктивное сотрудничество, которое достигнуто в в Арктическом совете, необходимо перенести и на эту сферу.