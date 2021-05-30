Андрей Печенин, представитель МЧС РФ, в рамках беседы с журналистами ТАСС сообщил, что в российских водоемах запрещено плавать на надувных матрасах, так как это очень опасно.

Согласно его словам, в России все еще не предусмотрено никакой ответственности за использование надувных матрасов, однако людям следует знать, что делать это запрещается. Он отметил, что на крупных озерах и морях нередко отдыхающим требуется помощь спасателей, так как ветер уносит их вместе с надувным плавсредством далеко от побережья.

Кроме того, из-за надувного матраса у людей, не умеющих плавать, нередко появляется ложное чувство безопасности, поэтому они заплывают на глубину. Однако данное плавсредство может в любой момент лопнуть или сдуться, из-за чего человек попадает в опасную для себя ситуацию, способную привести к его смерти.