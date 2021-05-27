Информация об использовании ВС Украины комплексов радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников ОБСЕ подтвердилась. Пресс-служба Народной милиции непризнанной ЛНР заявила, что ведомству удалось выяснить, где именно функционирует оборудование для РЭБ.

Так, его применение зафиксировано рядом с тремя населенными пунктами, которые находятся под контролем Украины – Счастье, Золотое и Екатериновка. Сообщается, что речь идет о станциях радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» украинского производства.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что ополчение ЛНР полностью соблюдает условия перемирия, но круглосуточно ведет наблюдение за действиями ВСУ. Также республика находится в полной готовности отразить возможное нападение.

Напомним, что на востоке Украины сейчас действует режим прекращения огня, но практически каждый день обе стороны жалуются на обстрелы из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.