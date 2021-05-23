Представители ЛНР сообщили, что зафиксировали действие комплекса РЭБ вооруженных сил Украины возле линии разграничения. Оно мешало полетам БПЛА, принадлежащих ОБСЕ.

Отмечается, что украинская станция «Буковель-АД» была активирована в окрестностях нескольких поселений, находящихся под контролем Киева. Тем самым украинские военнослужащие подавляли сигналы, которые отправлялись дронам операторами. В самопровозглашенной республике добавили, что подтверждение данных фактов можно найти в отчете ОБСЕ от 22 мая.

Ополченцы ЛНР заявили, что круглосуточно наблюдают за силами противника, не нарушая при этом условий режима прекращения огня. Они также готовы оперативно отреагировать на любые изменения ситуации по приказу командования.