Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители ЛНР сообщили, что зафиксировали действие комплекса РЭБ вооруженных сил Украины возле линии разграничения. Оно мешало полетам БПЛА, принадлежащих ОБСЕ.

Отмечается, что украинская станция «Буковель-АД» была активирована в окрестностях нескольких поселений, находящихся под контролем Киева. Тем самым украинские военнослужащие подавляли сигналы, которые отправлялись дронам операторами. В самопровозглашенной республике добавили, что подтверждение данных фактов можно найти в отчете ОБСЕ от 22 мая.

Ополченцы ЛНР заявили, что круглосуточно наблюдают за силами противника, не нарушая при этом условий режима прекращения огня. Они также готовы оперативно отреагировать на любые изменения ситуации по приказу командования.

Вам может понравиться

Глава «Алмаз-Антей» заявил о возможности противостоять всем средствам воздушно-космического нападения

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что Россия в настоящее время способна оказать сопротивление всем средствам воздушно-космического нападения. Свое заявление он озвучил в рамках марафона «Новое Знание». Согласно заявлению Новикова,
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту

Медведев разъяснил свои слова об обязательной вакцинации

Дмитрий Медведев, замруководителя Совбеза РФ, рассказал, что он имел в виду, когда говорил об обязательной вакцинации. Ранее Медведев сообщил, что прививки от коронавируса в стране ставят на добровольной основе. При

Британские пользователи оценили обещание Путина «выбить зубы» иностранным врагам РФ

Читатели британского информагентства Daily Mail прокомментировали новость о том, что Владимир Путин, российский лидер, пообещал «выбить зубы» всем иностранным врагам РФ. В комментариях к данной статье пользователи отметили, что президент
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |