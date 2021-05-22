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На Крымский полуостров прибыла делегация из ФРГ в составе 25 человек. В качестве цели визита озвучивается ознакомление с условиями жизни в республике.

Крымский депутат Юрий Гемпель рассказал, что в программу визита внесены хоккейный турнир, в котором помимо немецких гостей, примут участие команды из Челябинской области, Крыма и Татарстана, и встреча со спикером парламента.

Также делегация посетит детский центр «Артек» и мемориал жертвам фашистской оккупации.

Напомним, что ранее на полуостров приезжала китайская делегация. Такие визиты организуются властями Крыма для предоставления возможности иностранным гостям оценить сложившуюся после воссоединения республики с Россией ситуацию.

Гемпель отметил, что из Германии прибыла самая крупная группа с момента начала пандемии коронавируса.

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