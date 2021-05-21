В Крыму прокомментировали американский законопроект о непризнании воссоединения полуострова с Россией. Так, первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости нанести ответный удар – не признавать суверенитет США над Аляской, которая ранее была российской территорией.

Он рассказал журналистам, что это будет такой же казус, как и американский законопроект. Его нужно распространить по миру и пусть Вашингтон как хочет, так и доказывает принадлежность Аляски Соединенным Штатам. Депутат отметил, что это шутка и РФ никогда не примет подобное решение. Так как она, в отличие от США, уважает территориальную целостность других стран и никоим образом на нее не посягает.

По мнению Фикса, американский законопроект – это совершенно бессмысленный документ, который никак не повлияет на ситуацию с Крымом. Жителям же полуострова откровенно все равно, что там принимают в США.