читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Крыму прокомментировали американский законопроект о непризнании воссоединения полуострова с Россией. Так, первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс заявил о необходимости нанести ответный удар – не признавать суверенитет США над Аляской, которая ранее была российской территорией.

Он рассказал журналистам, что это будет такой же казус, как и американский законопроект. Его нужно распространить по миру и пусть Вашингтон как хочет, так и доказывает принадлежность Аляски Соединенным Штатам. Депутат отметил, что это шутка и РФ никогда не примет подобное решение. Так как она, в отличие от США, уважает территориальную целостность других стран и никоим образом на нее не посягает.

По мнению Фикса, американский законопроект – это совершенно бессмысленный документ, который никак не повлияет на ситуацию с Крымом. Жителям же полуострова откровенно все равно, что там принимают в США.

Вам может понравиться

“Русские смеются”: Британцы возмутились визиту своего патрульного корабля в Черное море

Британский корабль Trent, который вошел в Черное море, не представляет для России угрозы, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на адмирала Виктора Кравченко. Он высказался в том духе, что все

Военнослужащие ВМС США высказали недовольство отсутствием магазинов на базах флота

Американские моряки выразили недовольство недостаточным количеством магазинов на военно-морских базах внутри страны. Они пожаловались, что не в состоянии купить все необходимое, так как торговых точек практически нет, а курьеров доставки

Главная сила России одновременно является слабостью США

Россия ушла далеко вперед в сфере разработки систем радиоэлектронной борьбы. Она значительно опережает Соединенные Штаты, но в последние годы Вашингтон все же начал сокращать отставание, пишет издание Breaking Defense. Авторы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 мая – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 21 мая – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 21 мая – ясно, до 26 °C |