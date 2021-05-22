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Экономический кризис никак не повлиял на доходы телеведущей и блогера Ксении Собчак. Мало того, она сумела заработать на 27 миллионов больше, чем в 2019 году. Суммарный ее доход составил 212,7 миллиона рублей.

Супруг Ксении Собчак Константин Богомолов, который занимает пост художественного руководителя театра на Малой Бронной, заработал за 2020 год всего 17,9 миллиона рублей – почти на 200 млн меньше «звездной жены». Информация о доходах получена из декларации супругов.

Ранее Собчак заявляла, что в юности она мечтала заработать 10 миллионов рублей и спокойно отдыхать. Но как только эта цель была достигнута, захотелось не только получать больше денег, но еще и реализовывать интересные проекты. Также Ксения рассказала, что считает себя богатой женщиной, но заметила, что «богатства много не бывает».

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