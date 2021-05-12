Споры в высших политических кругах США по поводу ракет Minuteman сводятся к следующему: с учетом его возраста и новых ядерных проблем, создаваемых Россией и Китаем, не следует ли отказаться от него в пользу межконтинентальных баллистических ракет нового поколения? Как альтернативы предполагаются модернизация «Минитменов» либо их постепенная замена новыми МБР. Издание Military Times по этому поводу 11 мая опубликовало обзорную статью, перевод основных положений которой представлен далее.

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В течение 50 лет ракета Minuteman была вооружена и готова днем ​​и ночью к ядерной войне в любой момент. Их никогда не запускали в бой из своей подземной шахты, но в этом году они стали главной целью более широкой политической битвы за состояние и стоимость национального ядерного арсенала.

Minuteman не был рассчитан на то, чтобы прослужить полвека, поэтому его необходимо заменить или отремонтировать. Некоторые видят в этом момент, чтобы настаивать на полном отказе от него, отказе от одной из опор традиционной ядерной «триады» – оружия, которое может быть запущено с земли, моря и воздуха. Большинство в Конгрессе выступает за сохранение наземного базирования путем замены Minuteman новой ракетой. Позиция президента Джо Байдена пока не ясна.

Результат борьбы, вероятно, будет определять ядерную политику и стратегию на десятилетия вперед. Это может повлиять на то, как союзники США в Европе и Азии оценивают надежность американского ядерного «зонтика» – сети безопасности, которая позволила большинству из них отказаться от разработки собственного ядерного оружия.

Адмирал ВМС Чарльз Ричард, который в качестве главы Стратегического командования США отвечает за планы ведения ядерной войны, говорит, что «Минитмен» настолько стар, что техническим специалистам ВВС приходилось колдовать, чтобы поддерживать его полную работоспособность, при этом имея крайне ограниченные запасные части для таких компонентов, как переключатели запуска ракет.

Ричард приветствует двухпартийное соглашение в Конгрессе по сохранению и модернизации всего ядерного арсенала даже ценой, определенной разными оценками более чем в 1 триллион долларов. Среди противников – бывший министр обороны Уильям Перри, который стал откровенным критиком «Минитмена». Нынешний лидер Пентагона Ллойд Остин уклоняется от публичных заявлений по «Минитмену», но выступает за сохранение ядерной триады.

Конгресс согласен с тем, что возраст подрывает три основных столпа ядерной мощи США – бомбардировщики дальнего действия, такие как B-52 эпохи 1960-х годов, подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, и межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman или межконтинентальные баллистические ракеты. Сравнительно немногие выступают против строительства бомбардировщиков и подводных лодок нового поколения. Самая спорная дискуссия ведется по поводу того, нужно ли, а если да – то когда и как, заменить Minuteman.

Дебаты показывают давнишний раскол между американцами. С одной стороны, считается, что межконтинентальные баллистические ракеты незаменимы в стратегии сдерживания любого противника от попытки ядерного нападения на Соединенные Штаты или их союзников. Ключевой аргумент состоит в том, что межконтинентальные баллистические ракеты в своих 400 подземных шахтах в пяти штатах Великих равнин действуют как «раковина боеголовки», или губка, чтобы поглотить первый удар в ядерной войне; аргумент состоит в том, что атакующему потребуется потратить столько оружия на уничтожение этих бункеров, что он не увидит шансов на победу и, таким образом, будет удерживаться от нападения в первую очередь.

Противоположная точка зрения состоит в том, что межконтинентальные баллистические ракеты – это излишек, учитывая большую огневую мощь в более труднодостижимых сегментах ядерного арсенала морского и воздушного базирования, и что межконтинентальные баллистические ракеты делают ядерный конфликт более вероятным, потому что американский президент может чувствовать себя вынужденным запустить одну из них. После запуска из шахты МБР невозможно отозвать.

Байден публично не обращался к этому вопросу. В марте Белый дом опубликовал временное руководство по национальной безопасности, пообещав «предпринять шаги по снижению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности», но не предлагая никаких подробностей.

Большинство избирателей поддерживают альтернативные варианты замены межконтинентальных баллистических ракет. Новое исследование, опубликованное эксклюзивно для Defense News, показало, что большинство опрошенных республиканцев и демократов будут в пользу альтернативных решений запланированной программы Пентагона по замене межконтинентальных баллистических ракет наземными стратегическими средствами сдерживания.

Будучи кандидатом в 2019 году, Байден сказал, что, по его мнению, ядерный арсенал может быть модернизирован менее, чем прогнозируемая цена в 1 триллион долларов, но насколько – не уточнил. Некоторые истолковали это как то, что он сомневается в необходимости новых межконтинентальных баллистических ракет, но до сих пор его администрация не дала никаких указаний на отказ от унаследованного ею плана замены Minuteman на преемника.

В сентябре прошлого года Northrop Grumman выиграла контракт на 13,3 миллиарда долларов на разработку такого «преемника». Ориентировочная стоимость развертывания всей системы составляет 95 миллиардов долларов, увеличиваясь до 264 миллиардов долларов с учетом затрат на поддержание в течение ожидаемого срока службы оружия до 2070-х годов.