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В Китае сообщили о нехватке обезьян для проведения лабораторных опытов. Соответствующее заявление сделал Чжао Шэньли – секретарь Китайской ассоциации по разведению и развитию лабораторных приматов.

Как он рассказал в интервью изданию Sixth Tone, стоимость лабораторных приматов значительно увеличилась. Так, пять лет назад обезьяна стоила 2 280 долларов, а сейчас 9 600 долларов. При этом даже те организации, кто способен купить приматов, сталкиваются с тем, что порой их попросту нет.

Как заявил Чжан Вэнь, являющийся владельцем компании Jiangsu Bioresourse Co., это связано с тем, что из-за жизненных циклов приматов заводчики не способны вырастить их нужное количество.

Также указывается, что до половой зрелости обезьяны вырастают за 5-8 лет, кроме того, для возможности участия в лабораторных опытах они проходят определённые тесты. Поэтому они так дорого стоят.

Ранее учёные-генетики впервые смогли создать эмбрионы гибридов с генами обезьяны и человека. Вне организма такие эмбрионы прожили почти 20 суток.

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