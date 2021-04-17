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Команда исследователей из КНР, Испании и США смогла впервые создать искусственные эмбрионы гибридов, имеющих гены обезьяны и человека, а также просуществовавших вне организма почти 20 суток.

Ученые научились создавать химер животных еще в 70-х годах предыдущего столетия, однако до нынешнего момента у них не получались жизнеспособные гибриды, обладающие клетками человека. Это удалось изменить в прошлом году, когда экспертами была разработана новейшая технология, позволяющая сохранять жизнь гибридам макак за пределами тела млекопитающего на протяжении продолжительного периода.

Создание подобных химер даст возможность выяснить о наличии или отсутствии препятствий для образования гибридов. В случае их обнаружения ученые постараются найти способы по их преодолению. Данная информация поможет специалистам в разработке новых медицинских препаратов.

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