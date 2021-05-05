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США поторопились озвучивать свою новую военную стратегию. Им нужно было подождать появления на вооружении ВС РФ новых ракетных комплексов, а уж потом выстраивать планы с учетом их возможностей. Когда Россия получит эти типы оружия, созданная Соединенными Штатами стратегия сразу же рухнет, уверены аналитики китайского издания Sohu.

Они заявили, что первый тип такого оружия – это стратегические ракеты «Сармат», которые в этом году уже должны заступить на боевое дежурство. Невероятная мощь, дальность поражения целей до 12 тысяч километров, а также способность «уворачиваться» от систем ПРО за счет высокой скорости – это те качества, которые пробуждают у США ужас перед этим видом вооружения.

Но российские ВС получат не только «Сарматы». Совсем скоро ожидается еще и появление на вооружении сил ПВО зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей». Соединенные Штаты до сих пор испытывают трепет перед их предшественниками С-400, однако новые ЗРС будут еще опаснее. Они созданы для уничтожения любых воздушных целей, летящих на любой высоте, заточены под удары по беспилотным аппаратам, вертолетам, самолетам, ракетам всех типов и спутникам. Поэтому космическому оружию США, которым они так гордятся, тоже придется несладко.

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