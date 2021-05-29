Стриминговые платформы Китая вырезали из знаменитого американского телесериала «Друзья» известных исполнителей, когда-либо «оскорблявших» страну. Среди них оказались Джастин Бибер, группа BTS и Леди Гага, снявшиеся в специальном эпизоде.

Так, Бибер, которого китайская цензура обвиняет в «неподобающем поведении», снялся в сериале в костюме Спудника, который на Хэллоуин надевал Росс.

Леди Гага провинилась перед Китаем своей поддержкой далай-ламы в 2016 году. В КНР считают, что он возглавляет тибетский сепаратизм, поэтому все сцены с певицей тоже вырезали.

Группа BTS попала в немилость из-за комментария одного из участников, который высказал свое отношение к Корейской войне. Оно не понравилось Китаю, поэтому коллективу был объявлен бойкот. Сцена, которую вырезали, занимает всего 13 секунд.

Платформы удаляют из фильма не только сцены со звездами. Кроме того, они вырезают эпизоды, в которых задействованы персонажи из ЛГБТ сообщества. Пользователи возмущены цензурой, однако ничего поделать с ней они не могут.