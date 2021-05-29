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Индейская община в канадском городе Камлупс инициировала проведение раскопок на территории местной школы, которая перестала работать в 1978 году. В ходе исследования были найдены останки 215 детей.

Школа относилась к так называемым «резидентским» – в ней учились исключительно дети индейцев. Открыли ее в 1890 году – через 14 лет после принятия Акта об индейцах, который разрешал федеральному правительству отбирать у коренных жителей земли под свои нужды.

В резидентские школы детей забирали силой. Из них католическая церковь, которая курировала учебные заведения, стремилась сделать «настоящих канадцев». Для этого к детям применяли не только физическое, но еще и сексуальное и эмоциональное насилие.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после раскопок в школе Камплуса заявил, что найденные останки разбили ему сердце. Также он отметил, что раскопки разбудили болезненные воспоминания о «постыдной и мрачной истории государства».

Один из учеников школы в Камплусе поведал, что случаи бесследного исчезновения индейских детей фиксировались часто. Никто и ничего больше о них не рассказывал, но другие ученики надеялись, что пропавшие просто сбежали из учебного заведения по собственной инициативе.

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