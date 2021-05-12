В Сети появилось видео прямого попадания ракеты в жилое многоэтажное здание в Израиле. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Как сообщается, из сектора Газа было выпущено более 600 самодельных реактивных зарядов. Некоторые из этих ракет достигли населённых пунктов. Так, в городе Ашкелон пострадало несколько десятков зданий. По информации местных СМИ, в настоящее время известно о двух погибших и нескольких десятков раненых.

Отмечается, что около 200 ракет перехватил комплекс ПРО «Железный купол», ещё примерно сто ракет рухнули за землю практически сразу после запуска.

В ответ на эту атаку Израиль нанёс удар по установкам ХАМАС, размещённых в жилом секторе. Согласно имеющейся информации, в результате этого несколько десятков человек, в том числе и дети, погибли.

Ранее мы сообщали, что во время обстрела глава Минобороны Израиля первым спрятался в бункере. Это вызвало огромное недовольство среди жителей страны.