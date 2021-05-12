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Граждане Израиля активно комментируют поступок главы Минобороны страны Бени Ганца, который сразу после начала ракетной атаки спрятался в подземном бункере. Они высказали свое недовольство такими действиями министра, так как он должен был руководить обороной, а не скрываться от ракет.

Пользователи заметили, что израильские СМИ сообщили о перехвате системой «Железный купол» более, чем 90 процентов ракет, выпущенных по Тель-Авиву из сектора Газа. Но убегающий от ракет министр испортил впечатление от такой новости.

«Зачем показывать успехи израильских систем обороны, когда министр оборонного ведомства скрывается от атак палестинцев в бункере?», – написал один из пользователей.

Другой добавил, что израильтяне не могут быть уверены в своей безопасности, если глава Минобороны первым прячется в подземном бункере. Это означает, что он сам не верит в плоды собственной работы.

Напомним, что за последние дни из сектора Газа по Израилю было выпущено около четырех сотен ракет. Причем это не какие-то устаревшие бесполезные болванки, а современные боеприпасы, поставляемые Ираном.

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