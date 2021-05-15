В Италии 17-летняя Виттория Савойская стала наследницей престола.

Как отмечается, в Италии монархия была упразднена ещё 75 лет назад, однако фиктивно она всё ещё существует. Ранее женщины претендовать на престол не могли, но это было изменено в этом году, когда правитель внёс соответствующие поправки в закон.

Виттория является дочерью принца Венеции, также она ведёт блог в Instagram, у неё около 44 тысяч подписчиков. Монарший титул она получила в подарок на день рождения от своего 84-летнего дедушки Виктора Эммануила Савойского, который является принцем Италии. Виттория заявила, что передача титула является лучшим подарком, который мог сделать ей дедушка. Она стала первой женщиной за тысячу лет в стране, которая может взойти на престол.

Однако в Италии не все с этим согласны из-за деятельности девушки. Некоторые дальние родственники уже планируют оспорить решение о передаче титула.

Ранее принца Майкла Кентского обвинили в том, что он пытается продать встречу с Владимиром Путиным. В своё оправдание он заявил, что немного приукрасил действительность.