Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что РФ никак не может называть Украину партнером, так как она ведет враждебную политику по отношению к России. Так парламентарий прокомментировал реакцию бывшего главы украинского МИД на заявление президента РФ Владимира Путина.

Бальбек отметил, что Киев уже несколько лет подряд делает все возможное, чтобы подавлять инакомыслие, запугивает тех, кто не хочет поддаваться на националистический радикализм, проводит откровенные антинародные репрессии. Поэтому российский лидер абсолютно прав в том, что из Украины делают антипод России.

Депутат Госдумы также напомнил, что украинские политики, в том числе и тот же Климкин, уже 7 лет пугают и своих собственных граждан и всю Европу «российской агрессией». Которая на самом деле существует исключительно в их головах. Потому что в мифы о нападении давным-давно не верят даже жители страны.

Вам может понравиться

Пилот российского Су-30 “подсмотрел” за секретной операцией французских “Миражей”

Французские истребители «Мираж 2000», которые на днях были замечены у границ Крыма, проводили секретную разведывательную операцию, заявляет американское издание Forbes. Авторы напоминают, что самолеты ВВС Франции были моментально обнаружены российскими

В Болгарии возмутились попытками уничтожить советское наследие

В болгарской газете «Труд» появилась публикация о попытках некоторых радикально настроенных граждан уничтожить все упоминания о советском наследии в стране. Так, Горан Благоев и Иво Инджев требуют от властей снести

Киевский военный пенсионер рассказал правду о ВС Украины

Добиться повышения в украинской армии может только тот, кто не служит, а прислуживает, заявил киевский военный пенсионер Евгений Бикренев. Он также отметил, что попадая в ВСУ, граждане страны на много
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 мая – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 мая – ясно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 мая – пасмурно, до 9 °C | Королев: погода, 15 мая – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 15 мая – ясно, до 24 °C |