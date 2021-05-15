Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что РФ никак не может называть Украину партнером, так как она ведет враждебную политику по отношению к России. Так парламентарий прокомментировал реакцию бывшего главы украинского МИД на заявление президента РФ Владимира Путина.

Бальбек отметил, что Киев уже несколько лет подряд делает все возможное, чтобы подавлять инакомыслие, запугивает тех, кто не хочет поддаваться на националистический радикализм, проводит откровенные антинародные репрессии. Поэтому российский лидер абсолютно прав в том, что из Украины делают антипод России.

Депутат Госдумы также напомнил, что украинские политики, в том числе и тот же Климкин, уже 7 лет пугают и своих собственных граждан и всю Европу «российской агрессией». Которая на самом деле существует исключительно в их головах. Потому что в мифы о нападении давным-давно не верят даже жители страны.