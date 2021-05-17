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В Госдуме поддержали проект закона, который запрещает публичное отожествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

Как отмечается, одобрили новый закон четыре комитета Госдумы. Согласно этим нововведениям, во время проведения публичных выступлений, а также в интернете и СМИ будет запрещено отожествлять решения и цели советских руководителей с нацистскими. Под запрет попадает отрицание вклада СССР в победу над Германией.

В Госдуме объяснили, что данный законопроект подразумевают защиту исторической правды, в том числе и на международной арене.

В настоящее время подготавливается ещё один законопроект, который будет предусматривать административную ответственность за нарушение нового запрета.

Ранее в Госдуме заявили, что войну из-за Донбасса и Крыма начала Европа, а не Россия. Это стало ответом на заявление Зеленского о войне в Европе из-за аннексированных Крыма и Донбасса.

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