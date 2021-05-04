«Войну в Европе» из-за Донбасса и Крыма развязала сама Европа, которой президент Украины Владимир Зеленский жалуется на «российскую агрессию» и у которой просит поддержки. Так депутат Госдумы РФ Артем Туров прокомментировал выступление украинского лидера на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Польши.

Напомним, что в своей речи Зеленский заявил, что в Европе сейчас идет война, так как «аннексированы Крым и Донбасс.

Туров в ответ на это заявление заметил, что именно Европа 7 лет назад поддерживала государственный переворот и свержение президента Виктора Януковича. Из-за «Майдана» юго-восточные регионы Украины охватила война протестов.

По словам Турова, Зеленский сейчас надеется на помощь Запада, однако ни Европе, ни США Украина не нужна. Она используется лишь как расходный материал в борьбе против России.