Владимир Кулишов, первый замглавы ФСБ, отметил, что Украина почти прекратила создание «стены» рядом с границей РФ.

Согласно его словам, в предыдущем году украинцы не вели масштабного строительства возле российской границы. Скорее всего, причиной этому стал недостаток в финансах. Он сообщил, что пограничная служба РФ следит за созданием так называемого «Европейского вала» уже почти 6 лет. Киев собирался разместить заграждения, построить опорные пункты и установить сигнализационную систему.

Сергей Дайнеко, руководитель украинской Госпогранслужбы, отметил, что на строительство «стены» было потрачено примерно 2 миллиарда гривен. Он добавил, что за прошедшие годы удалось обустроить примерно четыреста километров рва, предназначенного против танков, и установить сто километров ограждений.