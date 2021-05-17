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В понедельник на эстонском полигоне начались крупные военные учения «Весенний шторм», в которых принимает участие 7000 военнослужащих. Большинство из них – это бойцы армий стран Североатлантического альянса.

Маневры, к которым пригласили британских, итальянских, французский, датских, латвийских и польских военных, закончатся 5 июня. На протяжении трех недель бойцы эстонской и натовской армии будут отрабатывать взаимодействие между собой в ходе решения различных учебных задач, а также демонстрировать навыки боевой подготовки различных родов войск.

В текущем, как и в прошлом году учения проходят в несколько урезанном формате. Причина этому – высокий риск ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и распространения коронавируса в среде военнослужащих.

Сообщается, что участники маневров будут отрабатывать не только оборонительные, но и наступательные действия. Именно для этой цели в учениях принимают участие ударные вертолеты Королевских сил и французские танки.

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