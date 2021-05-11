читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народная милиция ДНР заявила об одном погибшем во время обстрела со стороны Украины.

Как сообщается, обстрел вёлся с позиций в районе Троицкое и Новгородское, под атаку попал посёлок Красный Партизан. Согласно имеющейся информации, были задействованы 120-мм миномёты, а также противотанковые ракетные комплексы. Также уточняется, что всего было выпущено 10 мин и одна ракета. Во время обстрела погиб один ополченец ДНР, ещё двое были ранены.

В итоге ради своей защиты со стороны ДНР был открыт ответный огонь, который успешно подавил атаку со стороны Украины . Как уточняется, было использовано вооружение, которое не запрещено Минскими договоренностям.

О возможных потерях с украинской стороны на данный момент информации нет.

Ранее в результате обстрела, проводимого со стороны Украины, погиб военнослужащий ЛНР. Инцидент произошёл 6 мая.

Вам может понравиться

«Торнадо-С» будет вооружён высокоточными самонаводящимися ракетами

РСЗО «Торнадо-С» будет оснащён новой ракетой, разработка которой ведётся в настоящее время. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник из оборонно-промышленного комплекса. Как сообщается, данная ракета будет
  • Анна
  • 11.05.2021
  • читать 1 минуту

Аналитик из США рассказал о переигравшем западных коллег Лаврове

Том Роган, аналитик из Соединенных Штатов, сообщил, что Сергей Ларов, руководитель внешнеполитического ведомства РФ, смог переиграть всех своих коллег с Запада. На страницах информационного агентства Washington Examiner специалист отметил, что

В США встревожились ростом военного сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии

Китай остается крупнейшим покупателем российского оружия в Юго-Восточной Азии, но Москва наращивает военные связи с другими странами. Подробный обзор военного сотрудничества стран этого региона с Россией 10 мая опубликован изданием
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 11 мая – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 16 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 9 °C |