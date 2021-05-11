Народная милиция ДНР заявила об одном погибшем во время обстрела со стороны Украины.

Как сообщается, обстрел вёлся с позиций в районе Троицкое и Новгородское, под атаку попал посёлок Красный Партизан. Согласно имеющейся информации, были задействованы 120-мм миномёты, а также противотанковые ракетные комплексы. Также уточняется, что всего было выпущено 10 мин и одна ракета. Во время обстрела погиб один ополченец ДНР, ещё двое были ранены.

В итоге ради своей защиты со стороны ДНР был открыт ответный огонь, который успешно подавил атаку со стороны Украины . Как уточняется, было использовано вооружение, которое не запрещено Минскими договоренностям.

О возможных потерях с украинской стороны на данный момент информации нет.

Ранее в результате обстрела, проводимого со стороны Украины, погиб военнослужащий ЛНР. Инцидент произошёл 6 мая.