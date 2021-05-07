Представители Минобороны ЛНР сообщили, что вчера, 6 мая, в ходе удара со стороны вооруженных сил Украины погиб военнослужащий непризнанной республики.

Отмечается, что украинские войска в тот день нанесли не менее семи ударов по территории ЛНР. В рамках одного из подобных обстрелов боец сил получения получил смертельные ранения. В оборонном ведомстве самопровозглашенной республики выразили соболезнования близким и родственникам солдата.

Информация о гибели военного была также передана украинским представителям в СЦКК, чтобы они приняли меры и не обвиняли ЛНР в осуществлении провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. Данные о потерпевших от обстрелов и нанесенном ими ущербе все еще уточняются.