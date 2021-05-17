Пресс-служба Народной милиции ДНР обвинила украинскую сторону в подавлении сигналов управления беспилотного аппарата CAMCOPTER S-100, принадлежащего миссии ОБСЕ. Следствием этого стало падение дрона.

В пресс-службе заявили, что Украине совершенно не нужно, чтобы беспилотник ОБСЕ наблюдал за ее подготовкой к полномасштабному наступлению. Объявленное на Донбассе перемирье ВСУ использует для перегруппировки сил, а также для стягивания техники, размещаемой потом в жилых районах населенных пунктов.

Чтобы все эти манипуляции остались незамеченными, Киев глушит сигналы управления беспилотными аппаратами миссии с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. Довольно часто дроны после такого воздействия терпят крушение.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ нарушили условия перемирья семь раз. Кроме того, они перебрасывали на минимальное расстояние от линии разграничения боевую технику.