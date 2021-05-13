В Чехове несколько бригад коммунальных и экстренных служб занимаются ликвидацией последствий урагана.

Как сообщается, ураган прошёл накануне, и многие деревья не сумели выдержать сильных порывов ветра. В итоге во многих дворах деревья были повалены, также они повредили машины. О ликвидации последствий стихии рассказал в социальных сетях глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Согласно его заявлению, на Советской площади, на улицах Центральной и Ильича, улицах Дружбы и Полиграфистов, и ряде других улиц, а также на территории гимназии №2, последствия урагана были уже убраны. В настоящее время работы проводятся у Музея писем. Кроме того, бригады объезжают город для того, что найти все рухнувшие деревья.

Отмечается, что плохая погода в Чехове сохранится как минимум до вечера, а потому жителям города необходимо соблюдать осторожность.

Ранее мы сообщали, что под Чеховым размыло дорогу, из-за чего жители не могут добраться до деревни Капустино. Власти ремонтировать участок этой дороги отказываются.