Жители деревни Капустино, что в Чехове Московской области, не могут добраться на автомобиле до кладбища и храма Георгия Победоносца. Всему виной весенние паводки, из-за которых на грунтовой сельской дороге образовался огромный провал.

Теперь жителям приходится оставлять автомобили перед этим самым провалом и примерно три с половиной километра идти пешком.

Местные рассказывают, что не только паводки стали причиной разрушения единственной дороги к храму и кладбищу. Кроме того, рядом предприниматели организовали платную рыбалку, на которую почти круглосуточно едут и едут любители рыбной ловли. Именно они окончательно разбили дорогу, а паводки лишь довершили начатое.

Чеховские власти ремонтировать дорогу отказываются, причем делают это на вполне законных основаниях. Все дело в том, что участок под ней находится в частной собственности и муниципалитет просто не имеет права вкладывать в него бюджетные средства.