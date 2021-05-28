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Рижский мэр Мартиньш Стакис и глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгард Ринкевис стали фигурантами уголовного дела, возбужденного белорусской Генпрокуратурой. Связано оно с инцидентом, произошедшим 24 мая.

В этот день глава МИД Латвии и мэр Риги сняли флаг Беларуси с площади, на которой были размещены символы стран, участвующие в чемпионате мира по хоккею. Вместо него они вывесили используемый оппозицией бело-красно-белый флаг стяг.

Генпрокурор Беларуси заявил, что действия политиков являются унижением национального достоинства жителей страны, а также надругательством над государственной символикой. В настоящий момент Следственный комитет уже работает над делом и собирает доказательную базу.

Латвийские политики заменили флаг после вынужденной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича, основавшего Телеграм-канал NEXTA.

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