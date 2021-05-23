12 мая на территорию Армении вошло 600 военнослужащих азербайджанской армии, которые сразу же продвинулись на 3,5 километра вглубь страны и заняли окрестности Черного озера. Издание Avia.Pro сообщает, что с тех пор ситуация заметно ухудшилась, так как за последние двое суток границу перешло еще 400 бойцов.

Портал приводит выдержки из заявления бывшего губернатора Сюникской области Ваге Акопяна, который рассказал о боестолкновениях с азербайджанскими силами. В частности он отметил, что противник пошел в атаку, но был вынужден отступить, понеся потери.

Эксперты предполагают, что целью Азербайджана являются не только Черное озеро и окрестности села Кут в Гегаркуникской области, но и стратегически важное для Армении Кяркинское шоссе. Его потеря, по мнению Акопяна, станет для Еревана настоящей катастрофой.