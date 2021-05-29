Компания NielsenIQ изучила российский рынок мороженого и сообщила, что подавляющее большинство жителей страны по-прежнему предпочитают пломбир. Кроме того, исследователи назвали наиболее оптимальные форматы, в которых реализуется мороженое.

Среди них лидерство удерживает вафельный стаканчик, но в этом году его популярность несколько упала. Доля данного формата в совокупных продажах составила почти треть – 28,1 процента.

Вторую позицию уже традиционно заняло эскимо, объем продаж которого увеличился на 3,5 процента, а третье – рожок (-2,7%) в сравнении с 2019 годом.

Кроме того, аналитики отметили увеличение спроса на мороженое в больших упаковках. Который объясняется самоизоляцией и трендом на потребление продуктов питания в домашних условиях.

В пятерку самых популярных производителей мороженого вошли бренды «Коровка из Кореновки», «Филевское», «Золотой стандарт», «Кузя» и «100% настоящий классический вкус».