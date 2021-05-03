Власти Японии в 1978 году пытались добиться от США признания своего суверенитета над островами Сенкаку. Об этом рассказало агентство Kyodo 3 мая.

Как уточняется, тогда между Японией и КНР обострился конфликт касаемо зоны вокруг Сенкаку – сюда начали заходить китайские рыбаки. Действующий в то время премьер-министр Японии Такэо Фукуда переговорил с послом США Майклом Мэнсфилдом насчёт признания суверенитета Японии над этими островами.

В США предпочли отказать Японии и сохранить нейтралитет по этому вопросу. Кроме того, в этом же году Америка перестала использовать расположенный в районе Сенкаку полигон – американские власти опасались, что их также вовлекут в чужой конфликт.

Обострение этого конфликта произошло снова в 2012 году. Так, в Токио сообщили, что начали выкупать территорию островов у частных собственников, которые являются гражданами Японии. В КНР из-за этого начались протесты, во время которых китайцы громили заведения японцев. Также с того времени китайские суда демонстративно заходят в прибрежную зону острова.