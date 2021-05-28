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Корпорация «Уралвагонзавод» приступила к производству опытных образцов боевых роботов «Штурм», которые разрабатываются для проведения боевых действий в условиях плотной городской застройки.

Это тяжелые робототехнические комплексы, на которых возлагаются ударные функции. Они универсальны, так как предоставляют возможность устанавливать боевые модули с самым различным вооружением. Так, на шасси танка Т-72Б3 можно поставить 125-миллиметровую пушку, орудие, поражающее цели термобарическими снарядами, реактивные огнеметы «Шмель» или 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки.

Источники в корпорации сообщают, что особенностями комплекса будут укороченные стволы орудий для максимально эффективных действий в условиях города. При этом никакого влияния на точность или другие параметры стрельбы этот факт не окажет.

РТК будут применяться не только для боевых действий в городских кварталах, но и для разведки боем, для организации огневых засад и прикрытия пехотных подразделений. Благодаря устанавливаемым блокам с артиллерийскими орудиями они смогут также уничтожать бронетехнику противника.

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