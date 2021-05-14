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Украинские военнослужащие не вступают в контакты с российскими, рассказал один из пограничников ВС Украины журналисту издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тот решил получить информацию об обострении на рубежах между двумя странами и отправился для этого в Крым. О его общениями с военными с Украины поведал сайт «РИА Новости».

Репортер попытался взять интервью у пограничника с украинской стороны, который сперва отмалчивался, а затем все же ответил на несколько вопросов. Так, он заявил, что никаких контактов между военными двух стран нет вообще.

Тогда журналист задал вопрос, произошли ли какие-то изменения на границе с тех пор, как Украина и вся Европа начали кричать о дестабилизации ситуации и напряженности в отношениях между Россией и Украиной. В ответ на него боец лишь показал свой телефон и сообщил, что все изменения происходят исключительно в СМИ.

Шум по поводу напряжения на границе подняли украинские и западные издания, которые без устали критиковали Россию за переброску войск к своим границам. На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения, которые проводятся в пределах РФ, не должны волновать другие государства.

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