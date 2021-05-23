Военнослужащие РФ не доверяли украинским коллегам еще в 2008 году, рассказал экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он сообщил, что раньше ездил на встречи выпускников Ленинградского общевойскового училища, которое закончил еще в советские времена. И замечал, что российские друзья не хотят делиться конфиденциальными данными.

По словам Муженко, они объясняли это тем, что он представляет армию другого государства. Из этого экс-глава Генштаба ВСУ сделал вывод, что задолго до конфликта в 2014 году между странами наблюдалось «какое-то похолодание».

Напомним, что после ухудшения отношений между РФ и Украиной Киев и западные государства обвиняют Москву в «оккупации Крыма» и «разжигании конфликта на Донбассе». Россия в ответ заявляет, что Крым был присоединен по результатам референдума, а к Донбассу она вообще не имеет никакого отношения, не являясь стороной противостояния.