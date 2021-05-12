Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже в этом году начнется война между Украиной и Россией, но украинский народ может быть уверен, что армия страны его защитит, заявил киевский «военный эксперт» Олег Жданов, хорошо известный разработкой всяческих фантастических сценариев. Он уже несколько раз предрекал войну, но прогнозы традиционно не сбываются.

На этот раз Жданов придумал для России новый способ напасть на Украину. Он заявил, что РФ повторит 1939 год – переоденет свою армию в форму ВСУ и нападет на себя же, чтобы потом обвинить Киев в начале наступательных действий.

«Эксперт» уверен, что президенту РФ Владимиру Путину очень нужна война, чтобы остаться при власти. Поэтому он устроит на Донбассе провокацию и попытается добиться быстрой победы.

При этом Жданов уверен, что как раз блицкрига у Москвы и не получится. По его словам, российская армия 242 дня не могла победить «киборгов», защищавших донецкий аэропорт, а с целой страной ей точно не совладать.

Вам может понравиться

Польский самолет устроил провокацию против российских С-400 и белорусских С-300

Очередной польский самолет устроил провокацию в паре сотне метров от белорусской границы, сообщают журналисты портала Avia.Pro. Они также выдвигают предположения о причинах таких полетов. На этот раз нарушителем границ воздушного

Бывший сотрудник ООН рассказал о создании США биологического оружия в других странах мира

Соединенные Штаты много лет ведут исследования в сфере разработки биологического оружия. Причем для этого используются лаборатории, разбросанные по всему миру, заявил экс-сотрудник ООН Игорь Никулин. В Организации объединенных наций он

Украинский боевой корабль пытался нарушить закрытую зону в Черном море у Крыма

Один из украинских кораблей, участвующих в учениях в Черном море, приблизился на опасное расстояние к закрытой Россией зоне в Черном море, сообщает портал Avia.Pro. При этом Киев отрицает данный факт,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |