Уже в этом году начнется война между Украиной и Россией, но украинский народ может быть уверен, что армия страны его защитит, заявил киевский «военный эксперт» Олег Жданов, хорошо известный разработкой всяческих фантастических сценариев. Он уже несколько раз предрекал войну, но прогнозы традиционно не сбываются.

На этот раз Жданов придумал для России новый способ напасть на Украину. Он заявил, что РФ повторит 1939 год – переоденет свою армию в форму ВСУ и нападет на себя же, чтобы потом обвинить Киев в начале наступательных действий.

«Эксперт» уверен, что президенту РФ Владимиру Путину очень нужна война, чтобы остаться при власти. Поэтому он устроит на Донбассе провокацию и попытается добиться быстрой победы.

При этом Жданов уверен, что как раз блицкрига у Москвы и не получится. По его словам, российская армия 242 дня не могла победить «киборгов», защищавших донецкий аэропорт, а с целой страной ей точно не совладать.