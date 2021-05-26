Сергей Згурец, военный эксперт, опубликовал материал в украинском агентстве Defense Express, в котором заявил о приостановке ремонта и модернизации вооружения для ВС Украины.

Согласно его словам, из-за бездействия военных и чиновников, прекращена починка бронетехники и оружия в различных родах войск. Многим предприятиям пришлось взять паузу, которая продолжается почти 5 месяцев. При этом журналист отмечает, что госзаказ, связанный с покупкой и созданием совершенно нового или глубоко модернизированного вооружения, выполняется строго по плану.

Причиной данного кавардака в оборонной сфере является недавнее решение кабинета министров, которое разрешает использовать бюджетные средства лишь для оплаты услуг и товаров, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Позднее чиновники осознали свою ошибку и добавили в список покупку вооружения, однако они забыли внести в него ремонт и модификацию техники. В результате их финансирование теперь под запретом.