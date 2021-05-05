«Неравнодушные» украинцы могут заработать 1000 долларов, если расскажут представителям радикальных партий о местонахождении российского рэпера Басты. Такое заявление сделал Сергей Стерненко, ранее возглавлявший одесское отделение движения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

Стерненко опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотографию Басты рядом с киевским рестораном. Он написал, что рэпер не имеет никакого права посещать Украину, так как он называл Крым российским и ездил на полуостров на гастроли.

Еще один представитель радикальных сил Роман Синицын сообщил, что 3 мая Басту видели на Крещатике, но поймать его не удалось. Он призвал всех «неравнодушных» выловить рэпера и отвести его в СБУ, за что радикал добавит еще «200 баксов» от себя лично.