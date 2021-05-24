Украинская армия желает приобрести САУ 2С22 «Богдана», а также РЗСО «Верба М1».

Об этом заявил портал Defence Express. Как указывается, данное вооружение предназначается для артиллерийских подразделений морской пехоты украинских ВМС. Согласно информации портала, они должны будут поступить в распоряжение украинской армии уже к 2025 году.

По мнению некоторых военных экспертов, данное намерение говорит о том, что на Украине хотят предпринять новую попытку по воссозданию проекта по разработке колесной САУ, которая будет иметь гаубицу калибра 155 мм. Как отмечается, этот проект считается натовским, и в настоящее время он заморожен.

РСЗО «Верба М1» была принята на вооружение после завершения испытаний, при этом на данный момент ни одна установка ещё не была доставлена в войска.

Ранее украинское госпредприятие «Антонов» завершило сборку корпуса для самолета Ту-178-100П. Как сообщается, этот транспортник создавался для транспортировки личного состава и техники и их десантирования.