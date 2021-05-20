Украинское госпредприятие «Антонов» завершило сборку корпуса для первого самолета Ту-178-100П, который разрабатывается по заказу Воздушных сил страны. Сообщается, что новый военный транспортник предназначен для транспортировки личного состава и техники, а также для их десантирования.

Этот самолет представляет собой модернизированную версию Ан-178, которая в свою очередь произошла от Ан-26 и Ан-12. По словам конструкторов, самолет способен пролететь 4200 километров без дозаправки и развивает крейсерскую скорость до 825 километров в час.

Транспортник рассчитан на перевозку по воздуху грузов, суммарный вес которых не превышает 18 тонн. Кроме того, он способен десантировать технику или любые другие грузы весом до семи с половиной тонн. Одной из особенностей является наличие низкоскоростного режима, предназначенного для комфортного десантирования. Он подразумевает снижение скорости до 150 километров в час.