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Современные дороги построены в Беларуси для того, чтобы по ним могли пройти танки для захвата Украины, заявил военный эксперт Игорь Козий. Он пояснил, что эти самые трассы, полностью отвечающие европейским стандартам, ведут почти к каждому украинскому населенному пункту.

Учитывая тот факт, что Козий является рупором нынешнего киевского режима, можно предположить, что в условиях отвода российских войск и исчезновения «угрозы» со стороны РФ, властям страны срочно понадобилась новая страшилка для граждан.

Козий также заявил, что на Украине военная инфраструктура, напротив, разрушается. Он вспомнил дорогу на Ковель, которая когда-то была в идеальном состоянии. Сейчас она разбита так, что боевая техника по ней вряд ли проедет. И уж тем более, на эту трассу не сможет приземлиться самолет.

Об «угрозе» со стороны Беларуси украинские эксперты заявляли еще в марте, когда в Сети появились фото и видеоматериалы о движении к Пинскому району Брестской области БТР с белыми полосами на броне.

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