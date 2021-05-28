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В информагентстве «Интерфакс-Украина», сославшись на собственный источник, отметили, что украинский кабмин дал распоряжение перестать пускать в свое воздушное пространство все авиалайнеры, зарегистрированные в Белоруссии.

Отмечается, что украинское небо для белорусских самолетов будет закрыто с 29 мая. В правительстве при этом не указали причин данного решения. Закрытием воздушного пространства должны будут заняться специалисты «Украэроруха» и Министерства инфраструктуры. Украинские дипломаты при этом должны донести до Минска соответствующую информацию.

Ранее украинские власти решили остановить авиасообщение с Беларусью по причине экстренной посадки авиалайнера Ryanair в Минске, в рамках которой был задержан Роман Протасевич, основатель оппозиционного интернет-проекта NEXTA.

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