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США и Великобритания в случае обострения конфликта между Киевом и Москвой «скажут свое слово» в пользу первого, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он пояснил, что в Черном и Азовском морях одни корабли НАТО сменяют друг друга, вселяя в Украину уверенность в своих силах.

По словам главкома, Киев объективно слабее Москвы. Особенно это относится к флоту, которого на Украине фактически нет. Однако британские и американские корабли, которые демонстрируют солидарность с Киевом и практически постоянно присутствуют в Черном море, сдерживают «российские провокации».

Напомним, что Одессу уже покинул катер Береговой охраны США «Гамильтон», который проводил учения с украинскими кораблями и погранслужбой. Его сменят британские корабли, которые планируют зайти в Черное море на протяжении текущего месяца.

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