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Главред журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров угрожает городу.

На вчерашнем заседании петербургского парламента его председатель сделал заявление о выборах. По словам Макарова, «беспардонное вмешательство» в выборный процесс может привести к «политической турбулентности в Санкт-Петербурге».

 «Я же выступал 1,5 года назад и говорил, что, если будет грубое, беспардонное вмешательство в выборы, это приведет к, не хочу употреблять «политический хаос», а это приведет к политической турбулентности в Санкт-Петербурге», – заявил Макаров.

Бредихин напомнил, что Макаров получил одобрение на участие в думских выборах от «Единой России». Но потом он сообщил о намерении избираться и в петербургский ЗакС.

«Согласован ли данный шаг? Скорее, нет. Почему он отказывается от возможности баллотироваться в Госдуму — загадка. Но его обещания, что он превратит Санкт-Петербург в центр волнений — угроза», – считает эксперт, напомнив, что Санкт-Петербург всегда был городом революций.

По данным СМИ, Макаров готов на все, чтобы сохранить свое место в городском парламенте. Для этого он может воспользоваться помощью депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника. По словам экспертов, спикер планировал помочь им переизбраться, чтобы они и дальше помогали ему в лоббировании его интересов.

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