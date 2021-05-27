Причиной образования тромбов все-таки являются вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson, а не другие факторы, считают немецкие ученые, проводившие исследование под руководством профессора Рольфа Маршалека. Они выяснили, как именно действует механизм, который провоцирует развитие тромбоза.

Все дело в процессе доставки спайкового белка патогена в человеческий организм, утверждает специалист. Для этой цели используются аденовирусные векторы, которые в одном случае из ста переносит белок не в жидкость клетки, а в ее ядро.

Этот самый белок расщепляется, как и задумано. Однако вступить в контакт с клеточной мембраной, чтобы активировать иммунитет человека, он не в состоянии. Поэтому образуются тромбы, иногда провоцирующие летальный исход.

Напомним, что многие страны мира отказались от использования вакцин от упомянутых выше производителей, так как у ряда пациентов было обнаружено стремительное развитие тромбоза.