читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Причиной образования тромбов все-таки являются вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson, а не другие факторы, считают немецкие ученые, проводившие исследование под руководством профессора Рольфа Маршалека. Они выяснили, как именно действует механизм, который провоцирует развитие тромбоза.

Все дело в процессе доставки спайкового белка патогена в человеческий организм, утверждает специалист. Для этой цели используются аденовирусные векторы, которые в одном случае из ста переносит белок не в жидкость клетки, а в ее ядро.

Этот самый белок расщепляется, как и задумано. Однако вступить в контакт с клеточной мембраной, чтобы активировать иммунитет человека, он не в состоянии. Поэтому образуются тромбы, иногда провоцирующие летальный исход.

Напомним, что многие страны мира отказались от использования вакцин от упомянутых выше производителей, так как у ряда пациентов было обнаружено стремительное развитие тромбоза.

Вам может понравиться

Оптогенетика позволила частично восстановить зрение слепому мужчине

Команда исследователей из США и Франции удалось частично восстановить зрение у мужчины, ставшего слепым около сорока лет назад из-за пигментного ретинита. Данное заболевание развивается по причине мутации в генах, приводящих

Учёные выяснили причину сверхчувствительности к повседневному шуму

Специалисты из Университета Ньюкасла в Великобритании сумели обнаружить причины развития мизофонии. Статья об этом была опубликована изданием Journal of Neuroscience. Как отмечается, мизофония характеризуется нетерпимостью к звукам, при которой люди
  • Анна
  • 25.05.2021
  • читать 1 минуту

Интервальное голодание помогает замедлить процессы старения

Группа британских нейробиологов смогла выяснить, что с помощью интервального голодания можно не только улучшить работу долговременной памяти, но и увеличить производство нейронов в головном мозге. Соответствующие результаты были получены после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 мая – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 27 мая – дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 мая – небольшой дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 мая – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 27 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 27 мая – дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 27 мая – пасмурно, до 14 °C |