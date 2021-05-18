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Австралийские учёные сумели подсчитать примерное количество всех птиц на планете.

Как сообщается, число птиц составляет около 50 миллиардов. Это примерно в шесть раз больше, чем количество людей. При этом в «золотой миллиард» входят четыре вида птиц. Это, как уточняется, домовый воробей, деревенская ласточка, европейский скворец и делавэрская чайка.

В расчётах не участвовали домашние птицы, которых разводят специально – куры, гуси, и так далее.

Также указывается, что в расчётах было задействовано примерно 9 700 видов птиц. Это составляет 92% среди всех известных видов птиц. Сведений об оставшихся видах очень мало, так как некоторые птицы встречаются весьма редко. Таким образом, пернатых во всём мире даже больше 50 миллиардов.

Ранее учёные установили, что животные, в том числе и птицы, обладают способностью смеяться. Своим смехом они, как и человек, показывают, что им весело.

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