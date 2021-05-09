Американские учёные установили, что животные способны смеяться так же, как и человек.

В исследовании специалисты провели анализ вокализации у животных, а также у птиц. Учёные намеревались понять механизм смеха, и способны ли смеяться не только люди, но и остальные представители животного мира.

В итоге выяснилось, что не менее 65 видов животных и птиц могут подавать сигналы, похожие на смех. Это, как отмечается, различные приматы, собаки, коровы, лисы, попугаи, австралийские сороки, и другие животные и птицы. Было выяснено, что эти животные, так же, как и человек, своим смехом показывают, что им весело.

Как предположили специалисты, это вокальное поведение имеется у многих животных, которые играют. Смех, в таком случае, является человеческой версией эволюционно старого звукового сигнала.

Больше информации можно будет получить в ходе дальнейших наблюдений, однако отмечается, что в дикой природе с этим возникнут сложности, так как животные издают тихие звуки.

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