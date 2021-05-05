Учёные из Финляндии назвали самые опасные для человека породы собак.

В исследовании было изучено более девяти тысяч домашних собак, которые представляли около 20 пород. В ходе своего исследования специалисты занимались выяснением особенностей изучаемых пород, а также аспектов, влияющих на агрессивность собак по отношению к людям.

Выяснилось, что на агрессивность оказывает влияние возраст – чем старше собака, тем более вероятно, что она будет проявлять агрессию к человеку. Кроме того, собаки небольших пород были агрессивными чаще, чем собаки средних и больших пород.

По окончанию исследования был сделан вывод, что самыми агрессивными собаками являются колли, пудель, шнауцер, а также немецкая овчарка. Самыми миролюбивыми оказались лабрадоры, ретриверы, золотистый и лапонский пастухи.