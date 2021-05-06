Кошки так сильно любят коробки, что даже придумывают их в своих фантазиях, если подходящей тары не находится, пишет издание Applied Animal Behavior Science. Авторы рассказали об эксперименте, который провели ученые Университета Нью-Йорка.

Испытуемыми в этом исследовании стали 30 кошек. Животным предложили на выбор обычный квадрат, просто нарисованный на полу, а также квадрат Канижа, То есть, оптическую иллюзию, просто обозначенную уголками.

В результате эксперимента выяснилось, что кошки совершенно одинаково относятся и к настоящим, и к иллюзорным квадратам. Ученые сделали вывод, что животные чувствуют себя в максимальной безопасности в любом замкнутом пространстве, а также «создают» его в своей фантазии, «дорисовывая» недостающие линии в квадрате Канижа.

Ученые поясняют, что такие эксперименты позволяют лучше узнать предпочтения животных, а также отыскать способы коммуникации с ними.