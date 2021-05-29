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Американские военнослужащие, участвующие в учениях на территории Болгарии, слишком увлеклись военными играми и захватили цех по производству оливкового масла. Адвокат руководителя предприятия заявляет, что действия солдат квалифицируются как противозаконное проникновение в частную собственность.

Сотрудники цеха, находящегося в населенном пункте неподалеку от Пловдива, позже рассказали, что бравые американские воины взяли предприятие штурмом. Они перелезли через ограждение, провели осмотр всех помещений, а также напугали рабочих, заявив, чтобы они оставались на своих местах.

Помимо семерых военных, атаковавших цех, за пределами предприятия находились еще 12 бойцов. Вторжение было зафиксировано на видеокамеры, установленные на территории цеха.

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