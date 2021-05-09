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Один из организаторов и руководителей марша в честь годовщины формирования дивизии «СС Галичина», прошедшего 8 мая во Львове, заявил, что следующие такие шествия пройдут сперва в Донецке, а затем и в Москве. «Мы и туда доберемся», – заявил украинский радикал.

Мероприятие проходило с разрешения местных властей. Мало того, в нем принимали участие парламентарии облсовета и даже депутат Верховной Рады Украины.

Напомним, что около недели назад подобное шествие было проведено в Киеве. Тогда его участники называли себя героями и грозились дойти до Москвы. Мероприятие было заявлено как «Марш вышиванок», однако марширующие начали чествовать вооруженное формирование, созданное в 1943 году нацистами. Это привело к возбуждению уголовных дел в отношении участников шествия и вызвало возмущения не только украинских властей, но и представителей других стран.

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